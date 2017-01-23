Берегите Мам

23.01.2017 | 15:36

Я не видел никого сильнее своей Матери. Я черпаю силы, смотря на нее, и порой мне так стыдно, что я считаю проблемой то, что даже не является сотой частью тех проблем, которые преодолевала она. Стыдно за то, что даже в мыслях злюсь на нее. Она подняла меня на ноги, всегда делала и делает все, чтобы я ни в чем себе не отказывал, возможно, отказывая в чем-то себе. Да, я не видел сильнее женщины.

Чтобы ни случилось, она никогда не отпускала руки, какие бы "тяжести" она ни несла на своих плечах, ее плечи ни разу не согнулись под этим грузом; какие бы "сюрпризы" не предоставляла жизнь, она шла наперекор всему и всем и добивалась своего, чего бы ей это не стоило и через чтобы ей не пришлось пройти. Сегодня она мне сказала то, что в ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ раз перевернуло внутри все: " Я живу вами, живу для вас, делаю все только для вас, для вас, вы мои дети". Мама является для меня Героем с большой буквы. Любите своих Мам, цените каждый миг с ними, не жалейте для них слов, объятий… Никто и никогда не полюбит вас, как ваша Мама!

Берегите Мам

Валерия Верхорубова