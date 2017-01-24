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Кто такой друг?

24.01.2017  |  15:13

Кто такой друг?. 30111.jpeg

Друг. Кто такой друг, трудно объяснить. Я постараюсь рассказать вкратце. Это тот, кто не боится признаться, что он скучает по тебе. Он знает, что ты не идеален, и все равно любит тебя. Он хочет, иметь возможность обнять тебя, когда ты один. Он единственный, кто может заставить тебя улыбаться, даже не пытаясь сделать этого, ненамеренно испортить настроение и влиять на твои эмоции своими действиями. Он может поговорить с тобой о чем угодно, друг всегда поймет твои проблемы. Ты доверяешь своему другу, как самому себе. Друг знает про тебя все, он хранит твои тайны. он счастлив, когда счастлив ты. Друг всегда находит время чтобы помочь тебе.

У настоящих друзей есть шуточки, которые понимают только они. У тебя и твоего друга есть много крутых историй, в которые вы попали вместе. Вашу дружбу не сломает время.

P.s. если у тебя есть настоящий друг, то береги его.

Валерия Верхорубова

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