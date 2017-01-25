﻿Я хочу быть его и только

25.01.2017 | 10:30

Я хочу быть его и только, По утрам просыпаться рядом, Аромат поцелуя… кофе… Чтоб моим любовался взглядом.

И по дому в его рубашке… Быть ещё на чуть-чуть поближе. Запах лета в саду, ромашки… Их в душе отраженье вижу.

Я хочу быть его хорошей, Самой нежной и самой верной, Он не просто в судьбе прохожий, Он чуть больше уже, наверно…

И любить, как умею, страстью Обжигая его ладони, Мы одной с ним случились масти И друг в друге взахлёб утонем.

Я хочу быть его надеждой. Вечер, свечи, вдвоём… и ужин… Ослабляя свои одежды, Он забудет, что был простужен.

Валерия Верхорубова