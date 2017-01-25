en in english ge ქართულად
 
среда, 25 января 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Аналитика

﻿Я хочу быть его и только

25.01.2017  |  10:30

﻿Я хочу быть его и только

Я хочу быть его и только, По утрам просыпаться рядом, Аромат поцелуя… кофе… Чтоб моим любовался взглядом.

И по дому в его рубашке… Быть ещё на чуть-чуть поближе. Запах лета в саду, ромашки… Их в душе отраженье вижу.

Я хочу быть его хорошей, Самой нежной и самой верной, Он не просто в судьбе прохожий, Он чуть больше уже, наверно…

И любить, как умею, страстью Обжигая его ладони, Мы одной с ним случились масти И друг в друге взахлёб утонем.

Я хочу быть его надеждой. Вечер, свечи, вдвоём… и ужин… Ослабляя свои одежды, Он забудет, что был простужен.

Валерия Верхорубова

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100