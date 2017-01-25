|in english
|ქართულად
среда, 25 января 2017
|Главная
|Новости
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Архив аналитики
- Кто такой друг? 2017-01-24 15:13
- Берегите Мам 2017-01-23 15:36
-
- Уважение - это и есть любовь 2017-01-22 14:08
-
- Подпись: "Твой папа" 2017-01-21 09:19
- Так редко можно встретить человека, с которым хорошо 2017-01-20 13:43
Аналитика
Я хочу быть его и только25.01.2017 | 10:30
Я хочу быть его и только, По утрам просыпаться рядом, Аромат поцелуя… кофе… Чтоб моим любовался взглядом.
И по дому в его рубашке… Быть ещё на чуть-чуть поближе. Запах лета в саду, ромашки… Их в душе отраженье вижу.
Я хочу быть его хорошей, Самой нежной и самой верной, Он не просто в судьбе прохожий, Он чуть больше уже, наверно…
И любить, как умею, страстью Обжигая его ладони, Мы одной с ним случились масти И друг в друге взахлёб утонем.
Я хочу быть его надеждой. Вечер, свечи, вдвоём… и ужин… Ослабляя свои одежды, Он забудет, что был простужен.
Валерия Верхорубова
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info новости статьи все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter