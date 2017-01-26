﻿Мне страшно подумать, что кто-то другой полюбит меня настоящей

26.01.2017 | 06:59

Мне страшно подумать, что кто-то другой, Не ты, а чужой, мне ненужный, Полюбит меня настоящей, такой Капризной, совсем непослушной.

Он будет любить и заваривать чай С вареньем из спелой малины, А утром обнимет тепло, невзначай, Без веской на это причины.

Мой сложный характер он будет терпеть, Не скажет ни слова упрёка, И в силах меня нежным взглядом согреть, Сказать всё как есть, без намёка.

Укрыть одеялом, когда я больна, Он тоже, наверное, сможет И скажет о том, что я сильно нужна И нет человека дороже.

Я стану единственной лишь для него, Одною из трёх миллиардов, Роднее, любимей, нежнее всего, Ценнее камней, бриллиантов.

Да, всё идеально, но только с тобой Мечтаю я быть, а напрасно: Была и останусь ненужной, чужой, Тебе без меня жить прекрасно.

Валерия Верхорубова