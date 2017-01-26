﻿Мне страшно подумать, что кто-то другой полюбит меня настоящей

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Мне страшно подумать, что кто-то другой полюбит меня настоящей26.01.2017 | 06:59
Мне страшно подумать, что кто-то другой, Не ты, а чужой, мне ненужный, Полюбит меня настоящей, такой Капризной, совсем непослушной.
Он будет любить и заваривать чай С вареньем из спелой малины, А утром обнимет тепло, невзначай, Без веской на это причины.
Мой сложный характер он будет терпеть, Не скажет ни слова упрёка, И в силах меня нежным взглядом согреть, Сказать всё как есть, без намёка.
Укрыть одеялом, когда я больна, Он тоже, наверное, сможет И скажет о том, что я сильно нужна И нет человека дороже.
Я стану единственной лишь для него, Одною из трёх миллиардов, Роднее, любимей, нежнее всего, Ценнее камней, бриллиантов.
Да, всё идеально, но только с тобой Мечтаю я быть, а напрасно: Была и останусь ненужной, чужой, Тебе без меня жить прекрасно.
Валерия Верхорубова
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