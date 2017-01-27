Я не хочу размениваться по мелочам. Мне нужен единственный

27.01.2017 | 07:03

Как-то вот не хочется размениваться по мелочам, а достойного никого не встречается. То ли Я стала такая избирательная и требовательная, то ли парни и вправду "обмельчали". Вот прям не перестаю удивляться как много стало парней, которым проще отказаться от девушки, чем постараться добиться её. И видя счастливую пару, Я искренне радуюсь за них и желаю им много счастливых лет жизни и крепкой любви. Сама же берегу себя от всяческих потрясений, ведь во мне осталось так мало веры, в дружбу, в любовь.

Даже не представляю, что однажды моё сердце начнёт биться сильнее при виде кого-то. Я позволяю себе снять маску благополучия и стать девочкой которую недолюбили, которая отчаянно нуждается в ласке и заботе, в которой есть много не растраченной нежности, любви и тепла. Поэтому, проснувшись утром, Я одеваю свою любимую маску и иду навстречу жизни. Гордая, красивая. Собираю взгляды и комплименты, чтобы потом наедине с собой вычеркнуть ещё один день, в котором не было тебя. Я ведь даже не знаю кто ты. И есть ли ты вообще в этом мире? Ведь кроме тебя никто не сумеет меня понять и принять такой, как есть. Но не хочу никаких "проходящих", мне нужен тот, для кого Я стану конечной станцией, и, если уж мы решим продолжить путь, то только вместе в направлении счастья.

Валерия Верхорубова