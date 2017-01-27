П﻿лачущая скала

27.01.2017 | 13:06

Плачущая скала

Пишу опять, но вы признанья,

Друзья, не требуйте, пока

Вдали от вас часы изгнанья

Ползут лениво, как века.

Тоской мучительной разлуки

К чему теперь тревожить вас?-

Не лучше ль почитать от скуки

Вот этот небольшой рассказ?

Давно, в младенческие годы,

Его поведал мне пастух,-

Герой его — каприз природы,

Судьбы злорадство, враг свободы,

Какой-то кровожадный дух.

Давно, давно… Всегда два раза

Сказать приходится "давно",

Когда нам нитью для рассказа

Служить предание должно.

Когда туманное начало

Почти не вяжется с концом

И повесть рвется, как мочало,

При изложении дурном;

Когда, забыв свои заботы,

Тревоги будничного дня,

У нас в часы полудремоты

Серьезно мыслить нет охоты

И сказкой тешимся, друзья.

Давно, давно, когда суровый

Кавказ во мраке утопал,

Когда о жизни нашей новой

Еще никто и не мечтал;

Когда судьбу людей решали

Порыв, каприз и произвол, Когда для слез, для мук, печали

Гораздо больше было зол;

Когда для варварской забавы

Людская кровь лилась рекой,

Когда для подвигов и славы

Был нужен меч и бой кровавый,-

Тогда вот случай был такой:

Как гнезда, по крутым карнизам

Необитаемых руин,

Рядами на утесе сизом

Лепились сакли осетин.

Открытый для грозы и бури,

Аул на небо не роптал.

Казбек незыблемый в лазури

Над ним алмазами сверкал.

У ног, под дымкой голубою,

На север из цветущих стран

Крутой извилистой тропою

Несмело проходил порою

С дарами пышный караван.

Немного осетину надо

Теперь, тем менее тогда,-

Винтовка, лезвие булата,

Отвага, ловкость, быстрота,-

В морщинах горных великанов

Настигнет тура, серну, лань,

Возьмет за путь от караванов

Давно положенную дань.

Тревожна жизнь, мятежно счастье, Но странник в бурю, дождь и снег, В часы осеннего ненастья — Находит у него участье, Привет радушный и ночлег. Мхом заросла тропа крутая, И от аула нет следа, А в нем богатая, большая Была кунацкая тогда. Седой, с осанкой горделивой, Старик Леван, бывало, в ней Приветливо, без маски льстивой, Встречал и потчевал гостей, И здесь за чашей круговою От них выслушивал рассказ,

Как там, за цепью снеговою,

Народы тешились войною,

Стремясь пробиться на Кавказ.

Хозяйство старого Левана

Вела его родная дочь

Азау,- бедняжка, неустанно

Работала и день, и ночь.

Безмерно прихотливы грезы

Беспечной юности везде,

Но скорби затаенной слезы

Не иссушают грудь нигде

С такой ужасной быстротою,

Как там, на родине моей.

Азау была уже вдовою,-

Увяли раннею весною

Цветы, взращенные для ней.

Но небо было милостиво,- Дало ей сына — весь в "него"- И как она его ревниво Оберегала от всего! С большими черными глазами, С копной волос, как белый лен, Красавец сын с его годами Не в меру был смышлен, силен. Любимец всех,- сбежит, бывало, В аул к родным — исчез и нет! Ему и горя было мало, Что мать его в слезах встречала,- Придет,- хохочет ей в ответ…

Окончен ужин, но рассказу

Конца и в полночь еще нет…

В былые времена Кавказу

Не трудно было знать секрет

Страны, где все права народа —

Покорность, труд, нужда и стон,

Где все, что создает свобода

Карал безжалостно закон.

Везде гнетущую тревогу

Вселяла весть о том, что враг

Поставил за Кубанью ногу И силится пробить дорогу К Дарьялу в девственных лесах.

Еще далек он, но для встречи

Готовым надо быть теперь,

Пока чугунные картечи

Не постучались в окна, в дверь,

И, проломав в стене окошко,

Большая бомба по углам,

Дымясь, не начала, как кошка