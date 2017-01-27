|in english
|ქართულად
|Главная
|Новости
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Архив аналитики
- Я не хочу размениваться по мелочам. Мне нужен единственный 2017-01-27 07:03
- Мне страшно подумать, что кто-то другой полюбит меня настоящей 2017-01-26 06:59
-
- Я хочу быть его и только 2017-01-25 10:30
-
- Кто такой друг? 2017-01-24 15:13
- Берегите Мам 2017-01-23 15:36
Плачущая скала27.01.2017 | 13:06
Плачущая скала
Пишу опять, но вы признанья,
Друзья, не требуйте, пока
Вдали от вас часы изгнанья
Ползут лениво, как века.
Тоской мучительной разлуки
К чему теперь тревожить вас?-
Не лучше ль почитать от скуки
Вот этот небольшой рассказ?
Давно, в младенческие годы,
Его поведал мне пастух,-
Герой его — каприз природы,
Судьбы злорадство, враг свободы,
Какой-то кровожадный дух.
Давно, давно… Всегда два раза
Сказать приходится "давно",
Когда нам нитью для рассказа
Служить предание должно.
Когда туманное начало
Почти не вяжется с концом
И повесть рвется, как мочало,
При изложении дурном;
Когда, забыв свои заботы,
Тревоги будничного дня,
У нас в часы полудремоты
Серьезно мыслить нет охоты
И сказкой тешимся, друзья.
Давно, давно, когда суровый
Кавказ во мраке утопал,
Когда о жизни нашей новой
Еще никто и не мечтал;
Когда судьбу людей решали
Порыв, каприз и произвол, Когда для слез, для мук, печали
Гораздо больше было зол;
Когда для варварской забавы
Людская кровь лилась рекой,
Когда для подвигов и славы
Был нужен меч и бой кровавый,-
Тогда вот случай был такой:
Как гнезда, по крутым карнизам
Необитаемых руин,
Рядами на утесе сизом
Лепились сакли осетин.
Открытый для грозы и бури,
Аул на небо не роптал.
Казбек незыблемый в лазури
Над ним алмазами сверкал.
У ног, под дымкой голубою,
На север из цветущих стран
Крутой извилистой тропою
Несмело проходил порою
С дарами пышный караван.
Немного осетину надо
Теперь, тем менее тогда,-
Винтовка, лезвие булата,
Отвага, ловкость, быстрота,-
В морщинах горных великанов
Настигнет тура, серну, лань,
Возьмет за путь от караванов
Давно положенную дань.
Тревожна жизнь, мятежно счастье, Но странник в бурю, дождь и снег, В часы осеннего ненастья — Находит у него участье, Привет радушный и ночлег. Мхом заросла тропа крутая, И от аула нет следа, А в нем богатая, большая Была кунацкая тогда. Седой, с осанкой горделивой, Старик Леван, бывало, в ней Приветливо, без маски льстивой, Встречал и потчевал гостей, И здесь за чашей круговою От них выслушивал рассказ,
Как там, за цепью снеговою,
Народы тешились войною,
Стремясь пробиться на Кавказ.
Хозяйство старого Левана
Вела его родная дочь
Азау,- бедняжка, неустанно
Работала и день, и ночь.
Безмерно прихотливы грезы
Беспечной юности везде,
Но скорби затаенной слезы
Не иссушают грудь нигде
С такой ужасной быстротою,
Как там, на родине моей.
Азау была уже вдовою,-
Увяли раннею весною
Цветы, взращенные для ней.
Но небо было милостиво,- Дало ей сына — весь в "него"- И как она его ревниво Оберегала от всего! С большими черными глазами, С копной волос, как белый лен, Красавец сын с его годами Не в меру был смышлен, силен. Любимец всех,- сбежит, бывало, В аул к родным — исчез и нет! Ему и горя было мало, Что мать его в слезах встречала,- Придет,- хохочет ей в ответ…
Окончен ужин, но рассказу
Конца и в полночь еще нет…
В былые времена Кавказу
Не трудно было знать секрет
Страны, где все права народа —
Покорность, труд, нужда и стон,
Где все, что создает свобода
Карал безжалостно закон.
Везде гнетущую тревогу
Вселяла весть о том, что враг
Поставил за Кубанью ногу И силится пробить дорогу К Дарьялу в девственных лесах.
Еще далек он, но для встречи
Готовым надо быть теперь,
Пока чугунные картечи
Не постучались в окна, в дверь,
И, проломав в стене окошко,
Большая бомба по углам,
Дымясь, не начала, как кошка
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас