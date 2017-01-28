Честь

28.01.2017 | 09:02

Тебя считаю важным свойством, Необходимым для людей. Шагая в ногу с благородством, Мужчин ты делала сильней. Вселяла в девушек ты скромность, Была величием орлиц. Но время, набирая скорость, Тебя пыталось бросить ниц. Вот и сейчас под шелест денег Тебя хотят перечеркнуть. Но ты не будешь на коленях, И не окончится твой путь. Отваги крепость, жизни остов, Ты шла сквозь шумные года. И среди гор особо остро Воспринималась ты всегда. Тебя ценили выше жизни, Тобой порой сверкала сталь. Святой устав любой Отчизны, Судьбы шуршащая скрижаль. Тебя вплели горянки в косы, Стирала страх, сметала месть. Для нас была всегда Колоссом, Но называлась просто- Честь!

(c)Артур Кенчешаов

Валерия Верхорубова