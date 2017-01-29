Удивительная история уборщика

29.01.2017 | 10:30

В один из дней один мекканец после намаза в мечети Аль-Харам и зикра, хотел дать садака одному из уборщиков мечети Аль-Харам в Мекке, на что тот показал ему свой бумажник забитый до отказа банковскими картами и с улыбкой поблагодарив, сказал, что не нуждается в этом. Тогда тот мусульманин спросил его: Кто же ты и что делаешь здесь? — Я владелец сети отелей в разных городах Индии и время от времени я покупаю рабочую визу на 6 месяцев, что бы убираться в этой мечети не прося вознаграждения ни у кого, кроме Всевышнего Аллаха и прошу Аллаха принять мой труд и сделать его искренним ради Него. Удивленный мекканец стал спрашивать других служителей мечети об этом человеке, на что ему сказали, что этот мусульманин из Индии является мультимиллионером и время от времени приезжает в Мекку и по пол года бесплатно работает в мечети.

Валерия Верхорубова