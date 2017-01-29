Любящая и верная — заботливому

29.01.2017 | 20:06

Вы хотите верную девушку, а сами пропадаете неизвестно с кем и где.

Вы считаете, что настоящий мужчина верен клятвам, а сами бросаетесь обещаниями направо и налево. Вы утверждаете, что девушка должна ждать, не смотря ни на что, а сами, уехав, находите кого-то нового.

Вы говорите, что поступки украшают, но не находите времени позвонить.

Вы говорите, настоящих девушек не осталось, а сами портите их.

Вам нужна нежная, ласковая, заботливая, но случись с ней что, оставляете ее разбираться с ее проблемами самостоятельно.

Вы ненавидите истерики, но не хотите успокоить.

Зачем вы что-то требуете и ждете, когда сами не можете дать того же самого? Помните, достойная достается только достойному.

Любящая и верная — заботливому.

Валерия Верхорубова