Когда вас любят — слов не надо

30.01.2017 | 09:23

Когда вас любят — не бросают, Не оставляют плачущей одну. И позвонить не обещают, А звонят двадцать раз на дню.

Не заставляют жить надеждой, И ждать прихода день за днём. Не говорят "Мы будем вместе", А просто будут рядом в срок.

И не бросают слов на ветер, Пустых, ненужных — смысла нет. Не голосят о чувствах книжных, И не сулят звезду с небес.

Не кормят "завтраком", "обедом", Всегда ответят на звонки. Не бросят трубку, а приедут, Когда почувствуют — нужны.

Не будут лгать, юлить и прятать В шкафу скелет, покрытый тьмой. Твердить не будут "Слишком занят. Отложим встречу на потом".

Не закричат в порыве гнева, Не обвинят во всех грехах. Не станут портить нервы, время, Не причинят страданий, зла.

И не уходят, когда любят От разговоров, важных тем. Обнимут крепко, успокоят, Прогонят страхи все в душе.

Когда не любят — не боятся, Уйти, забыть и потерять. Когда вас любят — слов не надо, В поступках видно всё, в глазах.

Валерия Верхорубова