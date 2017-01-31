Напутственные слова отца - дочери о ее будущем муже

31.01.2017 | 14:17

Однажды мой папа решил поговорить со мной об отношениях, которые рано или поздно у меня будут. Сначала в шутку он говорил, что любого убьет, кто только попробует ко мне подойти и тому подобное, но потом он резко прервался. Пауза длилась минут пять точно. Oн очень глубоко вздохнул , и произнес одну фразу, которая оставила большой отпечаток на моем сознании. 😔Он сказал:

"Мне не важно, кем он будет, кем будут его родители 👪 сколько у них домов 🏠и машин 🚘. Я приму его только в том случае, если он докажет, что он достойный человек ☝порядочный, с добрым и чистым сердцем.💙В остальном я доверюсь тебе💕 и приму его, если примешь ты, но прошу тебя, выбери того, кого мне не стыдно будет назвать своим сыном."😣

Я видела, как трудно дались ему эти слова. 😢 Но я безмерно благодарна ему за них. Никогда не забуду их. Никогда.💋✨💖

Валерия Верхорубова