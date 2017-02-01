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Аналитика
Если ты мне изменишь...01.02.2017 | 09:13
Если ты мне изменишь, пусть даже никто мне не скажет, Всё равно я узнаю,- почувствую это внутри… Что пришли перемены, и горький комок чёрной сажи расцарапает душу, мучительно тая в крови. Если ты мне изменишь, Я даже почти не обижусь, я почти не расстроюсь, И, может быть, не удивлюсь. Только ты, несомненно, меня никогда не увидишь, Никогда не узнаешь, как плачу и как я смеюсь. Если ты мне изменишь,- Приму это просто фактом, Но не буду метаться, выть в бешенстве на луну. Если это случится где-то, с кем-то и как-то, это значит одно: Изменил ты себе самому…
Валерия Верхорубова
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