1 минута - бесконечность для влюбленных

01.02.2017 | 14:27

Он остановил ее у выхода. Она смотрела ему в глаза и спросила: "Ты можешь подарить мне одну минуту?!" Он не понимал, что она хочет этим сказать, но кивнул головой. Она нежно провела своей рукой по его щеке, по его глазам, по его сухим губам провела рукой по его волосам, чуть придвинулась к нему ближе и вдохнула его запах. Все это время по его телу пробегали мурашки!

Она снова взглянула ему в глаза чуть помолчала и сказала: "1 минута - никто и не задумывается, какую роль она играет в этой жизни, важную роль, я смогла запомнить на ощупь твою кожу, которая никогда не касалась моей, я запомнила на ощупь твои губы, которые никогда не касались моих губ, и твой запах, который смешан с сигаретами виски и чуть уловимым запахом детства. 1минута,60 секунд, которые отпечатали в себя все то, что останется в памяти навсегда".

После этих слов она опустила голову, т. к. еще один взгляд в его глаза, настолько родные, но которые не принадлежали ей, могли бы повернуть ситуацию кардинально, на 180 градусов. Он взял ее за лицо обеими руками нежно провел по ее щекам и шепнул ей в ухо: "Помни и мои руки на твоем лице", затем Он без разрешения поцеловал ее в губы. В тот момент у нее ушла земля из-под ног! Он снова шепнул ей на ухо: "Помни не только мои губы, но и их вкус", затем Он ее обнял. Обнял так, как мать обнимает своего дитя, как греет вас луч солнца после дождливой погоды, как ранним утром вы кутаетесь в плед. Затем запустил свои руки в ее густые волосы, посмотрел ей в глаза и сказал: "Помни не только мой запах, но и ощущай его на себе".

Затем убрал руки и продолжил: "Я так же забрал у тебя 1 минуту, чтобы понять насколько ты мне дорога! Если ты сильная, то ты уйдешь, оставив все это в своей памяти, но если ты позволишь себе быть слабой, то ты останешься со мной". Как же она ждала этих слов⦂"останешься со мной", именно от него, именно в этой жизни. Слезы выдают всегда внутреннее состояние человека, они медленно скатывались по ее щекам, она понимала, что им никогда не быть вместе, на то было много причин! Она посмотрела на него и сказала: "Моя слабость заключается в том, что своё сердце я назвала Твоим именем, но я сильная в том, что не стирая его, смогу жить дальше".Она ушла из его жизни навсегда, подарив ему… и так же забрав 1 минуту…минуту, которая будет длиться вечность…

Валерия Верхорубова