Как понять, что это твой человек?

03.02.2017 | 13:43

Я спросила у мамы: "Как понять, что это твой человек, как ты поняла что папа- твое будущее?' На что она ответила "Любовь, доча, это — когда ты чувствуешь себя, как за каменной стеной. Защищенной от всего, от всех! Ты чувствуешь его любовь, а не слышишь!

Знаешь, сколько времени твоему отцу требовал ось, чтобы завоевать меня? Два года он встречал меня со школы и на велосипеде довозил до дома, хотя расстояние от школы до моего дома было минут 10, а он добирался до школы за 40 минут. Каждый день при встрече он приносил цветок из своего сада или батончик шоколада. Этим он показывал, что ему приятно меня радовать! На каждый мой отказ он упорно говорил 'Ты все равно будешь моей! Я буду твоим мужем! Я буду рядом, буду помагать тебе. 1000 раз откажи, на 1001 раз мы будем вместе' Я отказывала, я капризничала, но я была уверена в нем. Он вселял в меня уверенность того что именно я его избранница, я сделаю его счастливым и только я. А он доказал мне, что только он мое будущее и мой мужчина! Что другого выбора у нас нет, доча! Уверенность — самое главное! Если ты в нем уверена — это твой человек! Но сейчас, мужчины считают это слабостью, век меняется. Мужчины издавна считались охотниками, завоевателями, защитниками!" Это меня многому научило! Спасибо маме

Валерия Верхорубова