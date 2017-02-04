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Притча о нелегкой семейной жизни

04.02.2017  |  09:23

Притча о нелегкой семейной жизни

Рядом два дома, в одном доме круглые сутки крики, оры, скандалы, а в другом тишина. Вот в очередной раз муж с женой ссорятся, а она ему и говорит: "Ты когда-нибудь слышал, ругань и скандалы из соседнего дома, нет. Сходи и узнай, как они так живут?" Спрятался муж около окошка соседнего дома и наблюдает. В соседнем доме каждый занимается своим делом, жена на кухне, муж за столом, что-то пишет. Зазвонил телефон, муж выскакивает в прихожую и пробегая зацепляет вазу, та падает и разбивается, мужчина опускается на колени и быстро собирает осколки. В комнату из кухни вбегает жена, опускается на колени и начинает помогать собирать осколки. Муж говорит жене, извини дорогая я спешил к телефону, зацепил вазу и разбил ее. Нет дорогой это я виновата, это я ее поставила так, что ты ее зацепил. Они поцеловались, до собирали осколки, и каждый занялся своим делом. Вернулся муж домой, жена у него интересуется, ну, что узнал секрет того тихого дома? Да узнал, у них в семье оба виноваты, а у нас оба всегда правы.

Валерия Верхорубова

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