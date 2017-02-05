Не люблю "идеальных" людей

05.02.2017 | 09:20

Не люблю людей, которые при знакомстве с тобой делают из себя идеальных. Идеальных во всем. Расписывают, какие они хорошие и говорят настолько много хороших прилагательных, что тебе кажется, что ты нашла самого лучшего человека на свете. Что ты готова отдать все только ради того, чтобы быть с этим человеком рядом. А зря. Он только кажется таким светлым и добродушным.

Через некоторое время ты понимаешь, что все слова этого человека были пустыми. Они оказались ложью и не правдой. Этот человек лгал с самого начала. Он пытался сделать из себя слишком положительного персонажа в этой жизни. Но как говорится " все тайное становится явным". Только становится явными слишком поздно. Ты смотришь на мир в розовых очках, как только знакомишься с человеком и только через время ты начинаешь снимать эти очки и понимать всю сущность этого самого человека. Ты была очередной жертвой обмана. Становиться очень больно и ты реже доверяешь людям. Дорогие девушки, пожалуйста, прежде чем вы начнете верить и раскрывать свою душу какому либо человеку, подумайте нужно ли это делать, когда вы знаете человека только на словах. Но словах мы все идеальны и бесподобны.

Валерия Верхорубова