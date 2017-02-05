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Идеальных не существует

05.02.2017  |  15:36

Идеальных не существует. 30147.jpeg

Да, может я не идеальна, идеальных, по сути, и не существует. Но если бы я полюбила всем сердцем, всей своей искренней душой и была уверена, что меня любят также, видела хорошее отношение и чувствовала настоящую, искреннюю любовь к себе, я была бы верна этому человеку до конца своей жизни. До конца своих дней. Я бы постаралась сделать все возможное, чтобы он был самым счастливым. Я подарила бы ему всю себя, всю свою нежность, доброту, искренность, всю свою безумную любовь. Только ему. Одному. Навсегда.

Валерия Верхорубова

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