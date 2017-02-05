Идеальных не существует

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воскресенье, 5 февраля 2017
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Архив аналитики
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- Найди того, кто полюбит не только твой свет, но и твою тьму 2017-02-04 15:13
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Аналитика
Идеальных не существует05.02.2017 | 15:36
Да, может я не идеальна, идеальных, по сути, и не существует. Но если бы я полюбила всем сердцем, всей своей искренней душой и была уверена, что меня любят также, видела хорошее отношение и чувствовала настоящую, искреннюю любовь к себе, я была бы верна этому человеку до конца своей жизни. До конца своих дней. Я бы постаралась сделать все возможное, чтобы он был самым счастливым. Я подарила бы ему всю себя, всю свою нежность, доброту, искренность, всю свою безумную любовь. Только ему. Одному. Навсегда.
Валерия Верхорубова
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