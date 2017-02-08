Резо Гигинеишвили: каждый имеет право быть оплаканным

08.02.2017 | 09:02

Мировая премьера фильма "Заложники" Резо Гигинеишвили (Россия-Грузия-Польша), основанного на реальных событиях, пройдет 15 февраля в рамках специальной программы Panorama Special 67-го Международного Берлинского кинофестиваля. Режиссер рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Анне Горбашовой о трагических событиях, произошедших в Грузии в 1983 году, взаимоотношениях отцов и детей, искусственных ограничениях и их последствиях.

18 ноября 1983 года шестеро молодых людей и одна девушка (все они были детьми высокопоставленных родителей) захватили самолет, следовавший по маршруту Тбилиси — Ленинград, с целью бегства из СССР. В результате неудавшегося угона погибли семь человек: два члена экипажа, бортпроводница, двое пассажиров и двое угонщиков, десять человек получили ранения. Все захватчики, выжившие после штурма самолета, были осуждены и приговорены к смертной казни, девушка — к 15 годам колонии.

— Резо, что вас прежде всего интересовало в этой непростой истории?

— С тех пор прошло уже больше 30 лет, а до сих пор в этой истории вопросов больше, чем ответов. Очень показательно, что каждая власть использовала ее в своих интересах. Если в СССР героев нашего фильма немедленно объявили зарвавшейся "золотой молодежью", которая угнала самолет ради своей забавы, то через десять лет после этого контекст изменился и те же молодые люди были объявлены борцами с советским режимом и совершенно идеализированы, что было созвучно новым обстоятельствам. Для меня, как для художника, в этой истории очень много слоев — она про отношение государства к своим гражданам, отношения в социуме, взаимотношения родителей и детей и главное — она про попытку осознания свободы. Для меня было важно не навесить ярлыки, не объяснить, кто тут прав, а кто виноват, а попытаться проанализировать, как мы жили в это время, какова ответственность за произошедшее не только участников трагедии, но также страны и общества. Мне было очень интересно сфокусироваться на быте этих семей, на образе их жизни, на морали двойных стандартов, которыми жила страна в то время. Наша картина — это попытка разобраться в истории, разобраться в том, что привело к этой трагедии. Для меня было важно, что каждый участник этой трагедии имеет право быть оплаканным.

Валерия Верхорубова