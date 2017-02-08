Показной мир

08.02.2017 | 15:36

В наше время девушки встречаются с парнями, чтобы выкладывать фото в Инстаграм и сказать "вот посмотрите он у меня есть, я нравлюсь ему". Выходят замуж только потому, что боятся возраста. Рожают детей, когда слышат, что их подруги становятся матерями. Парни в это время катают их на машинах с понтом "Я добился своего" и думают, что уже за это девушки должны им до конца жизни. Абсолютно не осознавая того, что же на самом деле значит быть мужчиной.

Ни капли ума и достоинства ни у тех, ни у других нет.

Валерия Верхорубова