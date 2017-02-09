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Дагестанско-русский переводчик!09.02.2017 | 07:04
Дагестанско-русский переводчик!
1. Жи есть — трудно-постижимое для недагестанской души добавочное выражение, которым говорящий может выразить какие-либо остаточные чувства, непроизнесённые в предыдущем предложении, также может быть связкой между частями предложения
2. Соска, шкура — неуважительно о красивой девушке
3. Болячка — неуважительно о некрасивой девушке
4. Делай — призыв к совершению необходимых или ожидаемых от человека, к которому направлено обращение, различных действий
5. Делай вещи; вещи делай — то же, что и "делай"
6. Кричу — говорю
7. Неждануть — нанести неожиданный удар
8. Нежданчик — неожиданный удар
9. Унес; вынес; выстегнул; раскидал; уронил; опрокинул — победил
10. Бакланить, махаться — драться
11. По мелочи — мало
12. Грач — такси, таксист
13. Бумага, лист — 100р
14. Нарисоваться — появиться
15. Скачки — суета, лишние передвижения
16. Выскочил — вышел
17. Не в кайф — не желаю
18. Ни по кайфу — неудобно, стыдно
19. Как по кайфу — как угодно
20. Не теряйся — выражение желания дальнейших встреч
21. Потеряйся — уйди
22. Вай — "я обескуражен", также "я крайне огорчен"
23. Наводить движения — что-либо делать для разрешения проблем, продвижения дел
24. Я уже за углом — "я уже рядом" обычно говорится, находясь на значительном расстоянии от слушателя, ожидающего говорящего, с целью успокоения.
25. Живем! — теперь мы обладаем необходимым
26. Чесать, лечить — говорить
27. Настигать — надоедать, доставать, добираться в смысле "я и до него доберусь — я его настигну"
28. В ролях — находиться на хорошем счету, быть уважаемым, держать себя высокомерно
29. Шевелиться — соглашаться на интимную жизнь (о женщинах)
30. Один кон — как-то раз
31. Чьанда — что-либо не хорошего качества
32. А у — непостижимое для не Дагестанца выражение, которым говорящий может передать чувства, заменять слова и даже целые предложения. Собеседники переводят сказанное основываясь на контексте.
33. Бывает жи есть — есть же
35. Пробивать — добывать необходимую информацию
36. Ау, чё там? — вопрос задаваемый через непродолжительное время после встречи или в создавшейся паузе в течении разговора и означающий заинтересованность в продвижении обговоренного дела
37. Волоку — знаю
38. Я за него (нее) волоку — я обладаю интересующей на данный момент информацией об объекте обсуждения, т. е. "я знаю про нее"
39. Я тебе (те) кричу — выражение означающее не только "я тебе говорю" но и "я тебя уверяю!", "представь себе"
40. Камень — слово, имеющее некоторый негативный оттенок и означающее безрассудную смелость, глупость, неповоротливость, чрезвычайную силу, мощь, иногда тупость.
41. Фуцин — обзывательство, означающее несуразного, неуважаемого человека
42. Лучший, одаренный — слова имеющие, в отличие от изначального смысла, негативный оттенок, говорится о человеке поступившего нелогично, несуразно
43. Пробитый — безрассудный, сумасшедший, идиот
44. Очкошник — трус
45. Путать — тяжело переносить происходящее (Я путаю от этой жары)
46. Чё ты?; чё там? — как твои дела
47. Движения — различные действия
48. На движениях — встречаюсь с девушкой
49. Упасть на движения — начать встречаться с девушкой
50. Дьжазы — сильное алкогольное опьянение
51. В дьжазах — нахождение в состоянии сильного алкогольного опьянения
52. Хумар — то же, что и "дьжазы"
53. Хумар бьет — то же, что и "в дьжазах"
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