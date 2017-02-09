﻿Дагестанско-русский переводчик!

09.02.2017 | 07:04

Дагестанско-русский переводчик!

1. Жи есть — трудно-постижимое для недагестанской души добавочное выражение, которым говорящий может выразить какие-либо остаточные чувства, непроизнесённые в предыдущем предложении, также может быть связкой между частями предложения

2. Соска, шкура — неуважительно о красивой девушке

3. Болячка — неуважительно о некрасивой девушке

4. Делай — призыв к совершению необходимых или ожидаемых от человека, к которому направлено обращение, различных действий

5. Делай вещи; вещи делай — то же, что и "делай"

6. Кричу — говорю

7. Неждануть — нанести неожиданный удар

8. Нежданчик — неожиданный удар

9. Унес; вынес; выстегнул; раскидал; уронил; опрокинул — победил

10. Бакланить, махаться — драться

11. По мелочи — мало

12. Грач — такси, таксист

13. Бумага, лист — 100р

14. Нарисоваться — появиться

15. Скачки — суета, лишние передвижения

16. Выскочил — вышел

17. Не в кайф — не желаю

18. Ни по кайфу — неудобно, стыдно

19. Как по кайфу — как угодно

20. Не теряйся — выражение желания дальнейших встреч

21. Потеряйся — уйди

22. Вай — "я обескуражен", также "я крайне огорчен"

23. Наводить движения — что-либо делать для разрешения проблем, продвижения дел

24. Я уже за углом — "я уже рядом" обычно говорится, находясь на значительном расстоянии от слушателя, ожидающего говорящего, с целью успокоения.

25. Живем! — теперь мы обладаем необходимым

26. Чесать, лечить — говорить

27. Настигать — надоедать, доставать, добираться в смысле "я и до него доберусь — я его настигну"

28. В ролях — находиться на хорошем счету, быть уважаемым, держать себя высокомерно

29. Шевелиться — соглашаться на интимную жизнь (о женщинах)

30. Один кон — как-то раз

31. Чьанда — что-либо не хорошего качества

32. А у — непостижимое для не Дагестанца выражение, которым говорящий может передать чувства, заменять слова и даже целые предложения. Собеседники переводят сказанное основываясь на контексте.

33. Бывает жи есть — есть же

35. Пробивать — добывать необходимую информацию

36. Ау, чё там? — вопрос задаваемый через непродолжительное время после встречи или в создавшейся паузе в течении разговора и означающий заинтересованность в продвижении обговоренного дела

37. Волоку — знаю

38. Я за него (нее) волоку — я обладаю интересующей на данный момент информацией об объекте обсуждения, т. е. "я знаю про нее"

39. Я тебе (те) кричу — выражение означающее не только "я тебе говорю" но и "я тебя уверяю!", "представь себе"

40. Камень — слово, имеющее некоторый негативный оттенок и означающее безрассудную смелость, глупость, неповоротливость, чрезвычайную силу, мощь, иногда тупость.

41. Фуцин — обзывательство, означающее несуразного, неуважаемого человека

42. Лучший, одаренный — слова имеющие, в отличие от изначального смысла, негативный оттенок, говорится о человеке поступившего нелогично, несуразно

43. Пробитый — безрассудный, сумасшедший, идиот

44. Очкошник — трус

45. Путать — тяжело переносить происходящее (Я путаю от этой жары)

46. Чё ты?; чё там? — как твои дела

47. Движения — различные действия

48. На движениях — встречаюсь с девушкой

49. Упасть на движения — начать встречаться с девушкой

50. Дьжазы — сильное алкогольное опьянение

51. В дьжазах — нахождение в состоянии сильного алкогольного опьянения

52. Хумар — то же, что и "дьжазы"

53. Хумар бьет — то же, что и "в дьжазах"