Значения бороды на Кавказе

|in english
|ქართულად
|Главная
|Новости
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Архив аналитики
- Дагестанско-русский переводчик! 2017-02-09 07:04
- Показной мир 2017-02-08 15:36
-
- Резо Гигинеишвили: каждый имеет право быть оплаканным 2017-02-08 09:02
-
- Жить ради мелочей 2017-02-07 10:30
- Идеальных не существует 2017-02-05 15:36
Значения бороды на Кавказе10.02.2017 | 17:15
ЗНАЧЕНИЕ БОРОДЫ НА КАВКАЗЕ
Молодые мужчины до 30-35 лет бороды не носили, но отращивали усы. В XIX веке все горцы, начиная с детского возраста, и до глубокой старости брили голову. Лишь молодые люди (до 25- 30 лет) оставляли на макушке хохолок — это было характерно для многих народов региона от Кабарды до Дагестана. С 35-40 лет мужчины отпускали бороду, и это было знаком перехода в возрастную категорию "старших". Более молодым отпускать бороду считалось неприличным — это воспринималось как претензия на не соответствующий возрасту и незаслуженный статус.
Борода и усы считались символами взрослого зрелого мужчины, демонстрирующими его волю и честь. Например, черкесы определяли зрелость молодого мужчины такими словами — "у него усы-борода сомкнулись".
Валерия Верхорубова
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас