Значения бороды на Кавказе

10.02.2017 | 17:15

ЗНАЧЕНИЕ БОРОДЫ НА КАВКАЗЕ

Молодые мужчины до 30-35 лет бороды не носили, но отращивали усы. В XIX веке все горцы, начиная с детского возраста, и до глубокой старости брили голову. Лишь молодые люди (до 25- 30 лет) оставляли на макушке хохолок — это было характерно для многих народов региона от Кабарды до Дагестана. С 35-40 лет мужчины отпускали бороду, и это было знаком перехода в возрастную категорию "старших". Более молодым отпускать бороду считалось неприличным — это воспринималось как претензия на не соответствующий возрасту и незаслуженный статус.

Борода и усы считались символами взрослого зрелого мужчины, демонстрирующими его волю и честь. Например, черкесы определяли зрелость молодого мужчины такими словами — "у него усы-борода сомкнулись".

Валерия Верхорубова