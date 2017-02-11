Настоящая любовь проходит огонь и воду

11.02.2017 | 18:49

Мы вместе уже 8 лет. Мы жили в Ирландии, в тридцати километрах от Дублина в съемной квартире на пособие по безработице в 188 евро. У меня не было работы, потому что все свое время я проводил в залах. Я верил, что обязательно стану чемпионом.

И она всегда верила в это, и верила в меня. Несмотря на нехватку средств, она старалась, чтобы я правильно питался, всегда соблюдал режим дня, для этого она отдавала всю себя. Приходя уставшим после изматывающих тренировок домой она всегда говорила мне: Конор, я знаю, ты все сможешь! Сейчас я зарабатываю миллионы долларов. Мои бои собирают по 50 — 70 тысяч зрителей. Я могу позволить себе любой автомобиль, любую одежду, любое жилье. И она достойна всего этого, и даже больше. Она так же всегда рядом, и говорит, что я все смогу.

Conor McGregor

Валерия Верхорубова