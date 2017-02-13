Истории о смерти и любви. Часть 2

13.02.2017 | 16:55

Три года назад рак забрал жизнь у моей дочери.

Всего несколько недель назад я присутствовал на школьном выпуске, на котором должна была быть она.

Когда выпускники произносили прощальную речь, слезы потекли по моим глазам.

Они посвятили свое окончание моей дочери.

***

Сегодня должен был быть день рождения моего друга.

Он умер 3 месяца назад. Он знал о болезни, которая убивает его, но не хотел пугать меня.

Сегодня я нашел более 300 писем, написанные им для меня после того как узнал, что умирает.

Я не знал, что он сделал это. Джои GMH

***

Прошлой ночью я обнаружил свою дочь, разговаривающей по телефону.

Было поздно, я спросил что она делает, и она сказала:

"Спасаю моего лучшего друга, потому что каждый заслуживает того, чтобы жить".

Оказывается, что она говорила своей подруге не убивать себя.

Понимание подростков GMH.

***

Вчера был мой выпускной вечер.

Девочка с синдромом Дауна танцевала одна, и все смеялись над ней.

Мой парень отстранил меня и пошел танцевать с ней.

Его доброта дает мне надежду.

Валерия Верхорубова