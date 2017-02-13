Истории о смерти и любви. Часть 2

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Истории о смерти и любви. Часть 213.02.2017 | 16:55
Три года назад рак забрал жизнь у моей дочери.
Всего несколько недель назад я присутствовал на школьном выпуске, на котором должна была быть она.
Когда выпускники произносили прощальную речь, слезы потекли по моим глазам.
Они посвятили свое окончание моей дочери.
***
Сегодня должен был быть день рождения моего друга.
Он умер 3 месяца назад. Он знал о болезни, которая убивает его, но не хотел пугать меня.
Сегодня я нашел более 300 писем, написанные им для меня после того как узнал, что умирает.
Я не знал, что он сделал это. Джои GMH
***
Прошлой ночью я обнаружил свою дочь, разговаривающей по телефону.
Было поздно, я спросил что она делает, и она сказала:
"Спасаю моего лучшего друга, потому что каждый заслуживает того, чтобы жить".
Оказывается, что она говорила своей подруге не убивать себя.
Понимание подростков GMH.
***
Вчера был мой выпускной вечер.
Девочка с синдромом Дауна танцевала одна, и все смеялись над ней.
Мой парень отстранил меня и пошел танцевать с ней.
Его доброта дает мне надежду.
Валерия Верхорубова
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