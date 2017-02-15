Истории о смерти и любви. Часть 5

15.02.2017 | 09:23

Один мой приятель случайно выбежал на автостоянку, и его чуть не сбила машина. Дважды.

Он пытался поймать воздушный шар, и мы не могли понять, почему ... пока неувидели его, вручающего фиолетовый шарик 2-летней плачущей девочке, которую он никогда раньше не встречал - просто так. GMH.

***

Моя лучшая подруга погибла незадолго до моего дня рождения. Когда я наконец смогла выдержать, чтобы зайти в её комнату, я нашла видео, которое она сделала в подарок. В нём девять лет воспоминаний в виде фотографий и видео. В конце она говорит: "Для тебя я всегда буду рядом".

Настоящая дружба GMH.

***

Работая официанткой, я видела пожилую пару, которая приходила раз в неделю,никогда не пропуская визит. Они садились рядом, и всё время хихикали, словно дети. Однажды я спросила у них, каков же их секрет. Старик взглянул на свою жену,а затем снова на меня, и сказал:

- Мне нравится держать её за руку.

Любовь, которая никогда не стареет, GMH.

***

Моя дочь ходит в детский сад, и там есть слепой мальчик. Она не понимала, какэто, и я объяснила. На следующий день, когда я пришла её забирать, я обнаружила её сидящей вместе с этим мальчиком, с з?6?

Валерия Верхорубова