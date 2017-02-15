Истории о смерти и любви. Часть 5

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Истории о смерти и любви. Часть 515.02.2017 | 09:23
Один мой приятель случайно выбежал на автостоянку, и его чуть не сбила машина. Дважды.
Он пытался поймать воздушный шар, и мы не могли понять, почему ... пока неувидели его, вручающего фиолетовый шарик 2-летней плачущей девочке, которую он никогда раньше не встречал - просто так. GMH.
***
Моя лучшая подруга погибла незадолго до моего дня рождения. Когда я наконец смогла выдержать, чтобы зайти в её комнату, я нашла видео, которое она сделала в подарок. В нём девять лет воспоминаний в виде фотографий и видео. В конце она говорит: "Для тебя я всегда буду рядом".
Настоящая дружба GMH.
***
Работая официанткой, я видела пожилую пару, которая приходила раз в неделю,никогда не пропуская визит. Они садились рядом, и всё время хихикали, словно дети. Однажды я спросила у них, каков же их секрет. Старик взглянул на свою жену,а затем снова на меня, и сказал:
- Мне нравится держать её за руку.
Любовь, которая никогда не стареет, GMH.
***
Моя дочь ходит в детский сад, и там есть слепой мальчик. Она не понимала, какэто, и я объяснила. На следующий день, когда я пришла её забирать, я обнаружила её сидящей вместе с этим мальчиком, с з?6?
Валерия Верхорубова
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