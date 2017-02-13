Сгущенка - оружие России против Америки

13.02.2017 | 19:24

Сейчас же экономический кризис? Товары подорожали в 2 раза, потому что очень много товаров из США. И все очень недовольны этим фактом. Надо признать — Coca-Cola, McDonald's, Apple производят крутые товары с точки зрения маркетинга. Они выиграли конкуренцию у себя на рынке, заявились к нам, заняли свою нишу. И я подумал, а есть ли у нас такой товар, который если задвинуть на Запад, он выстрелит? И я пришел к выводу, что это только один товар. Это сгущенка. Американцы офигеют.

Вначале они офигеют от того что банка полностью закупорена. Невозможно купить и пожрать. Найдутся пару дебилов, которые начнут лизать банку. Потом они офигеют от того, что нужно будет купить предмет, который будет только открывать эту банку и больше ничего. Вообще в другом магазине, который даже не рядом с этим. Хотя почему один? Мне кажется, нужно отомстить им за айфон. Нужно каждый год менять конфигурацию банки так, чтобы невозможно было открыть предыдущей открывалкой. А года через 4 выпустить вместо вот такой открывалки вот такую. Они скажут: "В чем фигня? В ней те же самые функции. Почему она дороже?". 6+! А еще через 4 года показать, что можно было взять любую из этих 10 открывалок, пробить дырку и пить прямо из банки. А еще через полгода показать что можно было пробить вторую

дырку и пить так чтобы не булькало. Прямо посасывать сгущеночку… Они заставили стоять нас в очередях за телефоном. Мы заставим стоять их в очереди чтобы пососать сгущенку.

И через год они начнут остывать к сгущенке, и именно в этот момент второй волной задвинуть вареную сгущенку. Сгущенка, которую невозможно высосать. Представляете сколько будет загублено американских кухонь в попытках самому сделать из простой сгущенки вареную. Помните этот "буфффф"? Когда заходишь на кухню и думаешь "А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а, я не успею убраться не то что к приходу родителей с работы, к собственному уходу из жизни я не успею убраться". Ты сидел смотрел телек и слышал этот "буфффф" и не шел. Просто начинал плакать. Папа, мама, у нас на кухне новый дизайн. В каком стиле? По-моему, карамельный артхаус. Это для нас нормально когда сгущенку варишь она взрывается. Это нормально. Они будут думать что это наказание за попытку приготовить нелицензионную версию. И всё, они начнут гадать какая дальше будет сгущенка. Жаренная? Тушеная? Гриль, может быть? И надо год молчать. Через год они сдадутся и скажут: "Всё, мы выводим отовсюду свои войска, мы убираем санкции, доллар падает… Просто расскажите для чего вторая сторона открывалки?" И мы скажем: "Вот об этом мы и хотели поговорить. Значит — помидоры, огурцы, кабачковая икра"…

Валерия Верхорубова