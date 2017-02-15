﻿Ты заслуживаешь того, кто будет любить тебя всем сердцем

15.02.2017 | 10:59

Ты заслуживаешь того, кто будет любить тебя всем сердцем, того, кто будет помнить о тебе каждую секунду, кто будет постоянно думать о том, где ты сейчас, что ты делаешь, с кем ты и все ли у тебя хорошо. Тебе нужен тот, кто поможет тебе осуществить твои мечты и сможет избавить тебя от твоих страхов. Тот, кто будет уважать тебя, любить тебя как ты есть, особенно твои слабости. Рядом с тобой должен быть тот, кто сделает тебя счастливой, по-настоящему счастливой, себя не помнящей от счастья.

Сесилия Ахерн

Валерия Верхорубова