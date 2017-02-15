en in english ge ქართულად
 
среда, 15 февраля 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Аналитика

Мужчины, если бы Вы знали, насколько Вы делаете больно своим женщинам

15.02.2017  |  17:06

Мужчины, если бы Вы знали, насколько Вы делаете больно своим женщинам

Мужчины, если бы Вы знали, насколько часто Вы делаете больно своим женщинам, думая, что мы уже ничего не помним. Эти Ваши сложные характеры, принципы и законы! Для чего они?! Только для вашего утверждения и спокойствия. Если бы Вы знали, насколько сильно они не сочетаются с нашими чувствами! Если бы Вы хоть один раз прочувствовали то, что порой чувствуем мы. Если бы Вы провели ночь думая, что о Вас забыли и оставили! Если бы Вы знали, что мы чувствуем, когда Вы кидаете трубку, захлопываете дверь, бросаетесь грубыми словами!

И самое страшное, что Вы обо всём этом забываете, не придавая этому большого значения. А мы пропускаем всё через сердце… и продолжаем просто Вас любить.

Валерия Верхорубова

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100