Мужчины, если бы Вы знали, насколько Вы делаете больно своим женщинам

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Аналитика
Мужчины, если бы Вы знали, насколько Вы делаете больно своим женщинам15.02.2017 | 17:06
Мужчины, если бы Вы знали, насколько часто Вы делаете больно своим женщинам, думая, что мы уже ничего не помним. Эти Ваши сложные характеры, принципы и законы! Для чего они?! Только для вашего утверждения и спокойствия. Если бы Вы знали, насколько сильно они не сочетаются с нашими чувствами! Если бы Вы хоть один раз прочувствовали то, что порой чувствуем мы. Если бы Вы провели ночь думая, что о Вас забыли и оставили! Если бы Вы знали, что мы чувствуем, когда Вы кидаете трубку, захлопываете дверь, бросаетесь грубыми словами!
И самое страшное, что Вы обо всём этом забываете, не придавая этому большого значения. А мы пропускаем всё через сердце… и продолжаем просто Вас любить.
Валерия Верхорубова
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