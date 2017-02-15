Мужчины, если бы Вы знали, насколько Вы делаете больно своим женщинам

15.02.2017 | 17:06

Мужчины, если бы Вы знали, насколько часто Вы делаете больно своим женщинам, думая, что мы уже ничего не помним. Эти Ваши сложные характеры, принципы и законы! Для чего они?! Только для вашего утверждения и спокойствия. Если бы Вы знали, насколько сильно они не сочетаются с нашими чувствами! Если бы Вы хоть один раз прочувствовали то, что порой чувствуем мы. Если бы Вы провели ночь думая, что о Вас забыли и оставили! Если бы Вы знали, что мы чувствуем, когда Вы кидаете трубку, захлопываете дверь, бросаетесь грубыми словами!

И самое страшное, что Вы обо всём этом забываете, не придавая этому большого значения. А мы пропускаем всё через сердце… и продолжаем просто Вас любить.

Валерия Верхорубова