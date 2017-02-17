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Архив аналитики
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Аналитика
Он простой...17.02.2017 | 12:56
Он простой. Почти небритый, порой уставший. Он не такой, как все эти гламурные парни. Он мужчина. Он почти не посвящает свое время выбору одежды и прочей ерунде. Не висит на сайтах целыми сутками, как это делают многие парни. Он тратит свои силы на работу. Строит планы, часто думает о нашем семейном будущем. И когда я вижу его, такого серьезного, и в то же время самого доброго и родного, я понимаю, что это именно тот человек, которому так хочется подарить сына. Человек, рядом с которым хочется провести всю жизнь.
Валерия Верхорубова
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