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﻿Он простой...

17.02.2017  |  12:56

﻿Он простой...

Он простой. Почти небритый, порой уставший. Он не такой, как все эти гламурные парни. Он мужчина. Он почти не посвящает свое время выбору одежды и прочей ерунде. Не висит на сайтах целыми сутками, как это делают многие парни. Он тратит свои силы на работу. Строит планы, часто думает о нашем семейном будущем. И когда я вижу его, такого серьезного, и в то же время самого доброго и родного, я понимаю, что это именно тот человек, которому так хочется подарить сына. Человек, рядом с которым хочется провести всю жизнь.

Валерия Верхорубова

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