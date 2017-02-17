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Аналитика
Когда-нибудь я тоже буду мамой и буду нянчить наших малышей17.02.2017 | 20:06
Когда-нибудь я тоже буду мамой, и буду нянчить наших малышей. качать в кроватке день и ночь упрямо, любить от пальчиков до маленьких ушей.
и ты, родной мой, приходя с работы, войдешь в наш светлый и уютный дом. и, забывая вновь про все заботы, обнимешь нас, улыбку пряча ртом.
"люблю я вас, мои хорошие", -ты скажешь, и мы ответим тем же, не тая, подгузники, душ, ужин, -снова манишь, домашняя, родная суета.
мы посидим, задумаясь, немного, мечтая вновь о будущем своем. когда-нибудь я тоже буду мамой, а ты любимым и родным отцом.
Валерия Верхорубова
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