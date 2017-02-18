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Она хотела быть безгранично счастливой, но с каждым человеком была безгранично холодной

18.02.2017  |  13:00

Она хотела быть безгранично счастливой, но с каждым человеком была безгранично холодной. 30191.jpeg

Она сохранила его в сердце, но больше ничего не ждала…Не ждала смс, и откровенных разговоров по ночам… Ей не было холодно, и конечно ей его не хватало, но она не хотела больше ждать, потому что за ожиданием всегда приходила-боль. Так, страшно было терять того, кто так близко дотянулся до твоего сердца, но у нее не оставалось выбора. Она хотела быть безгранично счастливой, но с каждым человеком становилась безгранично холодной. Многие скажут, банально. Не сошлись характерами, не судьба!

И только она чувствовала, что, теряет самое родное, своего человека, хотела бороться…но одна не может вытянуть. Поэтому отпускает.

Валерия Верхорубова

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