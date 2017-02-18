Ложь - часть жизни

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Аналитика
Ложь - часть жизни18.02.2017 | 20:31
"Мне нужна скромная"- сказал брызгающий слюной на женскую наготу.
"Я люблю его не за деньги" — сказала садящаяся в новое авто. "Любви достойна только мать" — сказал не перезванивающий матери вторую неделю.
"Благие деяния делаются ради Всевышнего, а не ради похвалы людей" — сказала скинувшая коллаж совершенного ее намаза в инстаграмм.
"Ты у меня одна, единственная" — сказал пахнущий чужими духами.
"Сплетник не войдет в Рай" — сказала cплетница.
"Ты мой лучший друг. Такого как ты у меня никогда не было" — сказал он в десятый раз.
Валерия Верхорубова
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