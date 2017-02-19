﻿Привыкайте счастливыми быть!

19.02.2017 | 10:30

Привыкайте счастливыми быть! Просыпаться с улыбкой лучистой… И со взглядом, по детскому, чистым, Привыкайте друг друга любить…

Научитесь плохое не звать, Предвещая заранее беды… Вы ведите другие беседы… Научитесь душой расцветать…

Привыкайте добро замечать И ценить то, что жизнью даётся… И за счастьем бежать не придётся… Будет счастье за вами бежать!

Научитесь подвоха не ждать От людей незнакомых и близких… Ведь у всех, у высоких, и низких Есть желание — счастье познать…

Привыкайте не злиться на зло, А рискните помочь, разобраться… Если кто-то вдруг начал кусаться, Значит, в чём-то ему не везло…

Научитесь прощенья просить И прощать… Вам судьба улыбнётся. И весна в вашу душу вернётся! Привыкайте счастливыми быть…

Валерия Верхорубова