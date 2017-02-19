Человек должен быть красивым

19.02.2017 | 21:15

Человек должен быть красивым. И я не о чертах лица, я о впечатлении, которое он оставляет от себя. Я не люблю скучных, предсказуемых людей, не люблю типовых, правильных зануд. Мне нравятся люди, которые не боятся носить странную одежду, говорить странные вещи, совершать странные поступки — которые вообще ничего не боятся. Человек не должен быть нормальным — он должен быть странным! Уникальным, неповторимым, ручной работы. Которого можно узнать по манере письма, по стуку в дверь. Мне нравятся люди, которые вносят в жизнь краски, украшают её, привносят в неё события.

Валерия Верхорубова