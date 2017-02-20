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Что стало с Кавказом?20.02.2017 | 11:01
На Кавказе стал ислам вперемежку с традициями, понятиями, понтами, показухой, невежеством, харамом, позором.
Модные шмотки, лезгинка, красивые парни, девушки, не прикрытый аурат, дерзкие цитаты и статусы вперемежку с хадисами, модницы в ярких "хиджабах" парни с гламурной щетиной, на одной картинке реклама харамных отношений, где девушка с парнем целуются, гуляют за ручку.
А ведь лучше мужчине забьют в голову гвоздь, чем он прикоснётся к чужой женщине! Это нам нравится в религии, мы это берём, а это нет, это слишком радикально. Мне стыдно, брат, за мусульманок, которые думают, юбка по колено и платочек на голове — это предел скромности! Парни с щетиной в очках, в кепке фбр и британским крестом на футболке!
И, как бы они не пытались впихнуть религиозные нотки промеж этого стыда, этого харама, этого прелюбодеяния, безнравствености и джахилии, это как капля в море! Это как очередное выставление на показ, чтобы поставили лайки! Галимый национализм, готовые порвать любого за республику, за нацию, за родной Кавказ! Мода, бренды! Когда-то непобедимые Кавказцы! Вас победила мода и понты! © Саид, русский муслим
Валерия Верхорубова
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