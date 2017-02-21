Почему ирландский футбольный клуб имеет на гербе символику Османской империи.

21.02.2017 | 09:23

Османский халиф Абдул-Маджид, услышав о жестокости англичан в период жесточайшего голода, приказал снарядить помощь нуждающимся христианам Ирландии. Нужно понимать, что данное действие не несло мусульманам никакой выгоды, так как ни в экономическом, ни в политическом плане халифат не получал дивидендов. Нищая и больная Ирландия на тот момент фактически вымирала. Первая попытка мусульман на официальном уровне была пресечена королевой Англии. Халиф передал нуждающимся Ирландии 10.000 фунтов, из которых была принята лишь 1000 ф. Отказ был мотивирован тем, что казна государства не нуждается во внешней помощи. Но так как со стороны Англии не последовало адекватных действий в отношении умирающих, то халиф подготовил и отправил тайную помощь. Были снаряжены караваны кораблей, заполненных

продовольствием, одеждой и медикаментами.

В режиме строгой секретности корабли мусульман пробирались к далеким и чужим для них берегам. Опасность исходила не только от военных кораблей Англии, Франции или Испании, но так же и от флибустьеров того времени, не обремененных какими-либо обязательствами или договорами. Добравшись до берегов Ирландии, корабли следовали в Дрохеду, где и проходила раздача помощи. Данное действие далеких "варваров" восхитило ирландцев того времени. Именно по этой причине современный футбольный клуб "Droghedа" на своем гербе гордо несет символику халифата.

Валерия Верхорубова