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А горы - словно ехать им куда-то – с утра одеты в башлыки снегов...22.02.2017 | 10:30
#lyric@kvz_fact Глаза наполнив синевой, взошла ты На скалы, поднялась до облаков. А горы - словно ехать им куда-то – С утра одеты в башлыки снегов.
Балкария моя, ты дорога мне. И рвутся в душу: звон твоих лугов, Олений рев, цветы, леса и камни, И гордый тур, и стук его рогов.
Здесь, на скале, что затерялась в тучах, Стоит березок хрупких белый ряд, А на камнях, как буйволы могучих, Тюльпаны, словно искорки, горят.
Ты - мужество и нежность. Эти свойства
В тебе в одно,
Балкария, слились.
Ведь песни о любви и о геройстве В твоих горах, как сестры, родились. Чегем и Черек, и Баксан глубокий Несутся, как гонцы, с твоих вершин,
Несутся вниз, привет вершин высоких
Передавая жителям равнин. Чегемское ущелье с водопадом, ()зера голубые летним днем, Гам, если всадник вдруг проскачет рядом, И воде он отражается с конем.
Я понял, глядя в воды голубые, Где отражались облака и снег, Что если вновь лишусь родной земли я, То счастья не найду нигде вовек.
Сдружилась ты с Эльбрусом-великаном, Он тамада, советчик твой и щит. Когда в беде ты, он покрыт туманом. Когда твой праздник, снег на нем блестит.
Балкария моя, откройся взору: Как бурки - тучи, снег твой - как башлык...
Мой стих, как тур, в твои уходит горы, Ему легко в горах, он к ним привык. 2 Зерно на скалах ты растил всегда, Народ мой. Не питал ты к людям злобы, Под облаками мирно пас стада, Трудился от рождения до гроба.
Свою ты пашню буркой мог накрыть, Вот пашня у тебя была какая! Но не ходил ты к людям хлеб просить, Его трудом из пашни выжимая.
Ты пробивал дороги сквозь гранит, По ним теперь летят автомобили. Арык провел ты - в нем вода журчит,
Пустынный склон теперь бахчи покрыли. Вез яблоньки ты в горы на арбе, Возился с ними, с каждой по неделям. И вот теперь благодаря тебе
Цветут сады у скал, у всех расселин.
Когда над пропастями ты косил, В твоих глазах привычных не темнело, Был труден путь, но все ж хватало сил Не погибать в беде и делать дело.
Всегда радушно ты встречал гостей
Вином, приветным словом, хлебом-солью,
Но, как атлет, веревки палачей Ты разрывал и выходил на волю.
И если подвиг требовался твой, Ты становился вдруг орла бесстрашней, И если вел ты днем кровавый бой, То все же ночью выходил на пашню.
И посылала в битву, как на труд, Мать сына своего. Вот так мы жили! А имена погибших не умрут. О них мы песни гордые сложили.
Водил бойцов сквозь вьюгу и туман, На белых волков нападая смело,
Хаджи-Мурат Асанов, партизан. Он пал в бою за ленинское дело.
И в самой страшной схватке наших дней, Как вся страна, мы отдали немало, Лишь у одной у матери моей
Племянников пятнадцать в битвах пало.
Без этих слов вся жизнь была бы ложь, Их не сказав, я не был бы поэтом. Я знал, что ты беду переживешь, И силы жизни черпал в вере этой.
Я верен был всегда твоей судьбе И верил в нашу родину святую, Я знал, что пригожусь еще тебе, Коль эти дни с тобой переживу я. 3 Балкария милая! Золота залежь Для нас не сравняется с камнем твоим. К хвостам лошадей бы меня привязали –
И так до тебя б я добрался живым.
Как матери грудь, твои душные травы
Я буду сосать, моя родина-мать,
То жаркий, то влажный твой камень шершавый
Я буду и в ливень и в зной целовать.
Когда б я взошел на вершину Дыхтау
И бросился б вниз на аул Безенги, Остался бы жив я, я знаю, я знаю, -
Ведь скалы мне с детства друзья, не враги.
Мне все твои беды, как в сердце кинжалы, Я бросился б даже быку на рога, Хоть бешеным будь он, лишь ты б расцветала, Родная земля. Так ты мне дорога!
Чтоб жил мой народ средь народов свободных,
Чтоб пляскам в ущельях греметь каждый год,
Пусть сердце от пули вдруг станет холодным, Лишь только бы в счастье ты жил, мой народ.
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