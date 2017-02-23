Этот сказочный край: стихотворение о земле адыгейского народа

23.02.2017 | 11:37

Этот сказочный край, по народным преданьям,

Этот рай, получив, как подарок богов,

Защищая, как мать, и, навек прославляя,

Звал Отчизною древний адыгский народ.

Помнят горы годину проклятых закатов,

И несчастья, рожденные страшной войной,-

Окрестили единую Родину Нартов Адыгеей, Черкесией и Кабардой.

Только горы — они ничего не забыли… Помнят, как ликовал "бравый" царский солдат,

И как мать уводила детей на чужбину,

Этот путь назывался дорогою в ад. Хоть давно над землей та война прогремела,

Жизни храбрых предав для бессмертья земле,

В память битв Ошхамахо с зарей багровеет,

В память павших деревья растут на скале.

Здесь отныне кинжал не ржавеет от крови.

Бурка — дом, а черкеска хранит газыри.

Конь — шагди выбирает к вершинам дороги,

И, как стражи свободы, летают орлы.

Здесь шумят по-адыгски ветра, водопады,

Говорят родники и поет соловей.

Дни встречая зарей, провожая закатом,

Здесь и горы молчат на моем языке.

Славит Родина-Мать подвиг доблестных внуков,

Ожидая с чужбины своих сыновей. Здесь, как Данко, пронес свое сердце Сосруко,

Человечности пламя зажгла Сатаней.

Ради Родины, ради намыс, адыгагъэ,

Песни мужества, славы адыги поют.

Чтобы жил мой народ поколением Нартов,

Вечно светит и греет рука Адиюх.

© Ш. Ионова

Валерия Верхорубова