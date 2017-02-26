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Парень со своей девушкой гуляли в зоопарке

26.02.2017  |  13:43

Парень со своей девушкой гуляли в зоопарке

Парень со своей девушкой гуляли в зоопарке. И увидели там обезьянку, играющую вместе со своей самочкой. Девушка сказала: "Какая романтичная история любви". Когда подошли к клетке со львами, они увидели льва сидящего молча, и его львицу лежащую чуть дальше от него. Она сказала: "Какая печальная история любви". Тогда парень сказал ей: "Брось в них пустую стеклянную бутылку, и посмотри что будет". Когда она бросила бутылку, лев вспрыгнул в ярости и зарычал, защищая свою самку. Тогда он сказал: "Теперь в клетку с обезьянами". Когда она бросила бутылку в клетку с обезьянами, самец убежал оставив свою самку, спасаясь от бутылки. Тогда он сказал ей: "Не обманывайся тем, что люди проявляют пред тобой. Есть те, которые обманывают людей своими фальшивыми чувствами. А есть те, которые хранят свои чувства внутри сердец, обернутых любовью! Мудрость в пике своей красы. Как много обезьян, и как мало львов.

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