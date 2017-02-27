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Аналитика
Первый Азербайджанский "Ironman"27.02.2017 | 21:57
Первый Азербайджанский "Ironman".
В Виши (Франция) прошел турнир из серии "Ironman". В нем принял участие триатлет-любитель из Азербайджана Фирдовси Керимов, выступающий за клуб "Baku TriClub", который был создан по инициативе Федерации триатлона Азербайджана с целью увеличения популярности этого вида спорта в стране.
Керимов успешно выступил во Франции, проплыв 4 км, проехав на велосипеде 180 км и пробежав 42 км за чуть менее 15 часов в режиме нон-стоп, без остановок! В результате он стал первым обладателем звания Ironman в Азербайджане.
Валерия Верхорубова
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