﻿Первый Азербайджанский "Ironman"

27.02.2017 | 21:57

Первый Азербайджанский "Ironman".

В Виши (Франция) прошел турнир из серии "Ironman". В нем принял участие триатлет-любитель из Азербайджана Фирдовси Керимов, выступающий за клуб "Baku TriClub", который был создан по инициативе Федерации триатлона Азербайджана с целью увеличения популярности этого вида спорта в стране.

Керимов успешно выступил во Франции, проплыв 4 км, проехав на велосипеде 180 км и пробежав 42 км за чуть менее 15 часов в режиме нон-стоп, без остановок! В результате он стал первым обладателем звания Ironman в Азербайджане.

Валерия Верхорубова