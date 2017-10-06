Легендарный силач-великан ﻿Темирболат Кануков

06.10.2017 | 09:23

Темирболат (Бола́) Дударыкоевич Ка́нуков (осет. Хъаныхъуаты Бола) — легендарный силач-великан, цирковой борец-профессионал начала XX века.

Оставаясь преданным тогдашним нормам приличия своего народа, он никогда не выходил на арену без одежды. Слухи о чудо-богатыре дошли и до столицы. Из Петербурга, Москвы и других городов России приезжали люди, предлагавшие ему поступить в цирк и заняться профессиональной французской борьбой. И Бола стал выступать в цирке. После первого же выступления слух о нем прошел по всей России. Побеждал в основном благодаря своей неимоверной силе. В скором времени становится известным борцом, вошел в число сильнейших в России, был победителем нескольких международных цирковых чемпионатов, проходивших как в России, так и за рубежом.

Известный дагестанский силач Сали-Сулейман вспоминал, что в 1908 г. Казбек-Гора положил на лопатки Георга Гаккеншмидта, одержал победы над Иваном Шемякиным, Николаем Вахтуровым, армянским борцом Мыкыртычевым, персом Али, японцем Ону и др.

В Варшавском и Берлинском цирках победил многих борцов, среди которых: болгарин Никола Петров, турецкие борцы Шекир Пельван, Ахмед Пельван, Коч-Ахмед, англичанин Цыпс, американец Бамбула, итальянец Джаморе, датчанин Педерсон и другие.

Имя Темирболата Канукова широко афишировалось, выпускались почтовые открытки с его фотографиями, о нем часто писали в газетах, публиковали отчеты о чемпионатах борцов.

Вот как писала газета "Каспий" о выступлениях Бола на международном чемпионате французской борьбы в цирке Никитина в г. Баку в 1909 г.: "9 апреля, Иогансон (чемпион Норвегии) выходит на арену, смотрит на своего противника — осетинского колосса и пожимает плечами с таким видом, как будто хочет сказать: "Ну что с ним я смогу сделать?…" И действительно, ему не приходится много стараться. Сразу же после свистка Кануков идет на него, ловит после двух-трех уверток на передний пояс и кладет его на лопатки в 26 секунд".

"12 апреля. Темирболат Кануков — Мультон (чемпион Южной Америки). Мультон заранее обречен на поражение, и весь вопрос в том, долго ли удастся продержаться. Оказывается, недолго. Кануков хватает его на передний пояс и кладет в одну минуту 26 секунд".

"23 апреля. Темирболат Кануков — Буччиони (чемпион Италии). Ловкий итальянец, знаток французской борьбы, умело защищается от осетинского великана и даже пробует в свою очередь наказать, но Кануков лежит в партере, как скала, итальянец не может его повернуть. Но вот в партере Бола поворачивает его на одно плечо. Буччиони, спасаясь, делает мост, но Кануков ломает его своим колоссальным весом и кладет итальянца в 9 минут 15 секунд".

Последний раз боролся в 1917 г. в г. Баку. Человек огромной физической силы был скромным, добродушным, мягким и весьма уважительным человеком. Так и остался он в истории отечественной атлетики легендарным борцом, грозой чемпионов, диковинным силачом.

Через несколько лет, выступлений на аренах многих городов, но так и не нажив больших материальных благ, Бола вернулся в родное село

Валерия Верхорубова