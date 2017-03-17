Легедарный осетинский борец Арсен Фадзаев

17.03.2017 | 09:02

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ОСЕТИНСКИЙ БОРЕЦ АРСЕН ФАДЗАЕВ - борец вольного стиля

Двукратный олимпийский чемпион (1988, 1992); Шестикратный чемпион мира (1983, 1985, 1986, 1987, 1990, 1991); Серебряный призер чемпионата мира (1989); Четырёхкратный чемпион Европы (1984, 1985, 1987, 1988); Четырехкратный чемпион СССР (1983, 1986, 1989, 1990); Обладатель Суперкубка мира (1985); Четырехкратный обладатель Кубка мира (1983, 1985, 1986, 1989); Победитель международных соревнований «Дружба-84»; Победитель Спартакиады народов СССР 1983; Победитель Игр «Доброй воли» 1986.

Заслуженный мастер спорта СССР (1983); Заслуженный тренер России; Единственный обладатель приза «Золотая борцовка FILA» (1986); Лучший спортсмен СССР 1991 года; В 2003 году был признан FILA одним из пяти лучших борцов планеты XX века; Орден «Знак Почёта» (1985); Дружбы народов (1988); Трудового Красного Знамени (1989); Медаль «Во Славу Осетии» (1995); Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ; Почетный гражданин города Ташкент. Лучший спортсмен СССР 1991 года.

Единственный обладатель уникального приза «Золотая борцовка FILA» как лучший борец вольного стиля XX-го века.

Считается одним из лучших борцов вольников в истории этого вида спорта, о чем и говорят его величайшие достижение в мировом спорте. Большинство экспертов в мире спорта считают именно Фадзаева лучшим борцом вольником всех времен и народов.

На чемпионатах мира (1986, 1990, 1991) не проиграл соперникам ни одного балла. На чемпионате мира (1987), суммарно отдал соперникам только один балл. Также на чемпионате мира (1983) и турнире «Дружба-84» победил во всех поединках досрочно (положил на лопатки, либо победил с разрывом в 12 баллов, что в те времена являлось досрочной победой).

Единственный борец вольного и греко-римского стилей признанный лучшим спортсменом СССР (1991 год).

Также является обладателем редкого достижения: в течение 7 лет не проиграл ни одного поединка и в течение 5 лет не проиграл ни одного балла во всех официальных поединках внутри страны и за рубежом.

На четырех чемпионатах мира был признан лучшим борцом турнира.

Родился 5 сентября 1962 года в небольшом североосетинском селении Чикола. Осетин по национальности. Отец — водитель, мать — ветеринарный врач.

Борьбой стал заниматься в 14 лет. Первый тренер — Рамазан Бичилов. Затем переехал во Владикавказ и стал заниматься под руководством Казбека Дедегкаева.

В 1983 году, в возрасте 21 года, победил на чемпионатах СССР и мира.

На чемпионате мира 1983 года в Киеве афганского борца Садыка Мухаммеда Фадзаев победил через 35 секунд, Ренэ Нейер (Швейцария) оказался на лопатках через минуту после начала схватки. Поляк Анджей Кубяк продержался чуть более 2-х минут. Почти столько же времени ушло, чтобы победить и венгра Золтана Солона. Болгарского борца Камена Пенева в полуфинале Фадзаев победил через 1 минуту 59 секунд (чемпион Европы того же 1983 года). В финале победил монгольского спортсмена Буяндэгера Болда — чемпиона Азии, призера первенства мира и Олимпийских игр через 4 минуты. Таким образом, Фадзаев на все схватки потратил чуть более 10 минут.

Из-за бойкота Советским Союзом Олимпиады 1984 года был лишён возможности завоевать ещё одну третью золотую олимпийскую медаль. Позже было решено сделать турнир «Дружба-84» (который считался неофициальной олимпиадой) и Арсен так же блестяще победил, затравив на все поединки еще меньше времени, чем на чемпионате мира (1983) в Киеве. В финальном поединке положил на лопатки чемпиона Европы болгарина Камена Пенева за 59 секунд.

В 1997 году создал борцовский клуб «Аланы». В настоящее время является президентом ассоциации «Борцовский клуб „Аланы“», в которой занимаются подростки Владикавказа и районов республики.