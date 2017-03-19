Что значит быть аланкой?

19.03.2017 | 07:35

Когда танцуешь - ветер и огонь!

Когда идешь ты, воздух режешь робким шагом!

Нет места слабости... Ты - мать, сестра, жена...

Ты, дочь Алании, её душа! Я - аланка, женщина - стихия, вода кавказских гор, с несокрушимым характером и исцеляющей силой! Нас с Водой объединяет одна миссия - давать жизнь! Есть что-то важнее?! У Древних алан образ девушки с кувшином, наполненным водой, почитался как святой. Вода из целебного источника придавала силы уставшим путникам и исцеляла больных. Я - аланка, амазонка! Аланские женщины были храбрыми воительницами, в час опасности они проявляли небывалое мужество, вызывая восхищение и уважение. Лица древних аланок часто украшал иероглиф с изображением девушки с кувшином. Согласно легенде, эта девушка спасла умирающего царевича алан, а в подарок преподнесла ему свой талисман с иероглифом. С тех пор, властный царевич считал своим долгом оберегать и уважать Женщину. Я - аланка! Я -

мир и добро народа своего! Аланки почитали обычай: использовать для примирения враждующих белый женский платок. Брошенный между дерущимися мужчинами, он вынуждал опускать занесённые друг на друга кинжалы и останавливал кровопролитие. Я мать народа своего! В моих силах гордо нести имя своей нации, её прекрасный язык, и прививать любовь к своему народу! Эта любовь идёт от матери, её достойные аланы проносят через всю жизнь и передают из поколения в поколение! Спроси себя: «А ты - аланка?»

Валерия Верхорубова