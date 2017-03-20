Осетины - язычники?

20.03.2017 | 07:43

Если рассматривать осетинскую веру, то лучше отталкиваться от оригинала - того, как это даётся на осетинском языке, а не в переводе. Испокон веков и до наших дней Осетины молятся Иунæг Стыр Кадджын Хуыцау. Все остальные - Зæдтæ æмæ Дауджытæ.

Те, кто перечисляется здесь наверху: Уастырджи - лæгты, фæндаггонты дзуар, Уацилла - хоры бардуаг , Галагон - дымгæйы бардуаг, Фæлвæра - фосы бардуаг и так далее. Никогда не было у Осетин "Хоры Хуыцау" или "Фосы Хуыцау". И ни в коем случае нельзя связывать их с христианскими святыми, так как это не верно. Как многие говорят, что Уастырджи- это Святой Георгий или Уацилла- Святой Илья, глубоко ошибается, так как они существовали в разные времена. И в христианской религии есть ангелы, архангелы, святые. Есть и Сын Божий. У Осетин его нет.

Есть только Один Большой Бог, поэтому осетины более единобожны, чем кто либо ещё. Правильно ли утверждение, что осетины - язычники. Категорически несогласен с этим. Религия осетин - своя, уникальная и самая древняя, гораздо древнее чем христианство и ислам. Тесно переплетённая со всем образом жизни и фарном народа. То, что она не входит ни в одну известную мировую религию не значит что мы - язычники. Ей наши предки следовали тысячелетия и вели более праведный образ жизни, чем большинство из нас при крестах на шее. Говорят, что мы молимся деревьям, рощам, камням. Во-первых молимся мы опять же Иунæг Кадджын Хуыцау, Зæдтæн æмæ Дауджытæн кувæндæттæх. Кто-то молится иконам, образам на стенах, кто-то на коленях в мечети и т.д. Есть ли разница в том как и где молится если действительно веришь в Бога?

Валерия Верхорубова