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На войне не делят людей по национальности...

21.03.2017  |  08:21

На войне не делят людей по национальности...

Сыны Северной Осетии сражались с врагом в составе практически всех видов вооруженных сил и родов войск. Они участвовали в обороне Москвы и Ленинграда, Одессы, Севастополя, Киева, Минска, Керчи, Тулы, Бреста, Советского Заполярья, Новороссийска, Кавказа и Сталинграда, Они проявили мужество и героизм в наступательных боях на Курской дуге, при форсировании Днепра, в сражениях за освобождение Белоруссии, Украины, Молдавии, прибалтийских республик, а также Польши, Венгрии, Австрии, Румынии, Болгарии и в завершающей битве за Берлин, в партизанском движении и подпольной борьбе в тылу немецко-фашистских захватчиков и в европейском движении Сопротивления.

Валерия Верхорубова

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