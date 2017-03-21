|in english
|ქართულად
понедельник, 10 апреля 2017
|Главная
|Новости
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Архив аналитики
- Порой мне кажется, что я родился совсем не в то время... 2017-04-09 21:34
- 15 фактов про Азербайджан 2017-04-07 18:49
-
- Кавказская Албания являлась ареной непрерывной борьбы 2017-04-02 22:46
-
- Прекрасная музыка Мугам - наследие ЮНЕСКО 2017-04-02 16:22
- Как уживался христианский Сарир с мусульманскими странами 2017-04-01 13:43
Аналитика
На войне не делят людей по национальности...21.03.2017 | 08:21
Сыны Северной Осетии сражались с врагом в составе практически всех видов вооруженных сил и родов войск. Они участвовали в обороне Москвы и Ленинграда, Одессы, Севастополя, Киева, Минска, Керчи, Тулы, Бреста, Советского Заполярья, Новороссийска, Кавказа и Сталинграда, Они проявили мужество и героизм в наступательных боях на Курской дуге, при форсировании Днепра, в сражениях за освобождение Белоруссии, Украины, Молдавии, прибалтийских республик, а также Польши, Венгрии, Австрии, Румынии, Болгарии и в завершающей битве за Берлин, в партизанском движении и подпольной борьбе в тылу немецко-фашистских захватчиков и в европейском движении Сопротивления.
Валерия Верхорубова
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info новости статьи все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter