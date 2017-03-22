Мое детство прошло в Осетии...

22.03.2017 | 08:21

Мое детство прошло в Осетии. В этот приезд на Родину поняла, что помню ее другой. Люди были другими, и, мне кажется, внутри каждого было все как-то иначе. Мы в нашей стране никогда не жили хорошо все, если только советская система приблизила нас примерно к одной планке, но вот уже третий десяток пошел той жизни, где каждый карабкается как может – поддержки от государства ждать не приходится. Но не о том речь. Приезжая в мою драгоценную, любимую Аланию, мне словно не хватает воздуха, хотя он по-прежнему неповторим и прекрасен, дело в другом – мы стали слишком стремиться к чему-то ошибочному. За собой замечаю иногда, что излишне зацикливаешься на работе, мнимых ценностях, забывая о самом важном. Черствеешь, дичаешь, что ли, зомбированный ценностями нового времени.

Иду по Владикавказу, открытки которого храню на верхней полке и пересматриваю в самые тяжкие минуты жизни. Даже не хочу говорить о том, как больно смотреть на его увядание. После советской власти , редко какой дом или объект был удостоен внимания наших властей. Все приходит в негодность. Но не столько об этом хочу сказать. Иду и смотрю на наших девушек– красивых, статных, необычайно колоритных внешне, но совсем утративших дух истинной горянки. Парни… Сколько угодно буду читать и слушать о том, что девушки сами виноваты в происходящем разврате вокруг, но никогда не соглашусь – рыба гниет с головы, а головой в нормальном обществе всегда был мужчина. Сколько курящих, откровенно неряшливых, культурно распустившихся ребят можно встретить сегодня на наших улицах…

Встретилась я с подругой детства. Моя черноокая красавица предстала передо мной в неожиданном образе – короткая юбка, высокий каблук, распущенные длинные волосы, броский макияж. Но в памяти мгновенно всплыла картинка нескольких лет назад – она с косой, в длинной юбке, смущающимся взглядом. Это диссонанс испугал. Да, пожалуй, именно испугал. Так и вырывался вопрос, как в том фильме: Ты же не была такой, что же произошло? Пока шли до дома, сколько взглядов поймала моя красавица, - один Бог знает, а мне хотелось скорее спрятать ее поскорее от чужих глаз.

Я как-то резко поникла, слушая ее рассуждения и почему-то стыдясь голых ног даже дома, хотя в городе, где живу, это в порядке вещей.. Не выдержала, спросила – ты как-то изменилась очень, и внешний образ и ход мышления. На что услышала ответ, наверное, звучащий не раз из уст многих осетинок: Сегодня это нормально, на мешок никто не смотрит, привести тебе статистику нашего класса, кто и как вышел замуж? Привела. И вправду - самые скромные чего-то не замужем, а лет уже не по 18 нам. Самые ушлые – и не по разу. Аргумент? Не знаю - осуждать или понять. Пугает, что мужчина и женщина так откровенно поменялись ролями. Все чаще слышишь, что девушки дарят дорогие подарки возлюбленным, парни же считают это нормой. Обязанностью считают дорогой подарок из рук обеспеченной подруги. Докатились до того, что внимание парней приходится завоевывать тем, что должно быть скрыто и доступно для глаз одного человека. Это как называется? Моя Осетия не была такой.