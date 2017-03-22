Одна из самых удивительных легенд осетинского народа

22.03.2017 | 23:09

Одной из самых удивительных легенд осетинского народа является легенда о "Цыкурайы фæрдыг."

Цыкурайы фæрдыг ( бусина желаний)- волшебная бусина, наделявшая её обладателя счастьем, богатством, радостью. Бусина приносила в дом изобилие. Происхождение волшебной бусины является исключительно небесным мифом.

Жили семеро братьев и была у них сестра. Отправились как-то братья в лес и уходя велели сестре следить за огнём в домашнем очаге, дали они ей наказ, чтобы огонь ни в коем случае не погас. Когда братья ушли сестра села возле домашнего очага и стала следить за огнём. Спустя какое-то время она услышала стук в дверь, пошла сестра посмотреть кто там, а там никого не оказалось. Подошла она опять к очагу и видит, что огонь внутри него потух, загрустила сестра ведь братья ей велели за огнём следить, что же теперь делать? Прошло какое-то время и она услышала чей-то плач, пошла девушка посмотреть кто плачет и увидела она ребёнка, закутанного в одежду, взяла его сестра на руки и занесла в дом. Поняла она, что ребенок может умереть если его не согреть, а где огонь-то взять? Тогда взмолилась девушка

, попросила дать ей такой огонь который ни в снег, ни в бурю не потухнет. Увидела сестра перед собой красивую девушку в шёлковых одеждах, сжимавшую в руке что-то... Это была Ацырухс. Разомкнула она кулак и увидела девушка, что в руке небожительницы светящаяся бусина, кинула Ацырухс бусину в очаг и тут же разгорелся в нём огонь. Ацырухс исчезла, а бусина желаний осталась у сестры семи братьев. Волшебную бусину можно было найти следующим образом: согласно легенде раз в году, в ненастный день, с небес падает волшебная бусина. Змеи спешат к этому месту, если успеешь найти бусину раньше змей - она твоя. Вот другой способ: в ненастный день, плотно сбившись в клубок, змеи несут бусину желаний. Увидев такой клубок надо следовать за ним, один раз у змей волшебная бусина выпадает из клубка, надо успеть забрать её.

Тот кто стал обладателем цыкурайы фæрдыг, должен был

вымыть его в молоке, положить в укромное место и хранить за семью замками. В первый день Нового Года старший в семье доставал бусину и клал её поверх трёх пирогов. Произносилась молитва к Богам, после этого обращались к бусине желаний с просьбой ниспослать благоприятный год. Нашедший волшебную бусину должен был вставить её в кору дерева на год, если кора высохнет- бусина несчастливая.

Считается так же, что волшебная бусина имела свойство меня цвет, предупреждая о грядущих невзгодах.

Существует ли на самом деле "Цыкурайы фæрдыг" или же это просто красивая легенда осетинского народа?

Мне посчастливолось слышать историю о бусине желаний от человека, в чьём роду она была. Эта истортя рассказана мне Албеговой Зарой:

"Моя бабушка, Гобаева Оля, проживавшая в Кировском районе, вышла в ненастный день во двор, чтобы занести в дом мешок с зерном. Ей тогда было 13 лет, она увидела, что высоко в небе открылась небесная дверь (Арвы дуар), чья-то рука бросила что-то на землю. Бабушка в удивление подбежала к этому месту и увидела бусину размером с куриное яцо, рубинового цвета. Она схватила её и пошла домой. Свекровь, увидев волшебную бусину, тут же объяснила, что это цыкурайы фæрдыг. По совету свекрови, мужчины семьи вышли во двор и вырезали дупло в дубе, после чего положили туда бусину, там она и осталась. Спустя какое-то время она пошла посмотреть на своё сокровище и от увиденного у неё перехватило дух: вокруг бусины желаний, свернувшись кольцами, лежала змея. Бабушка восприняла это как знак и оставила её в покое. В 1953 г. умерла моя бабушка и вместе с ней исчезла змея и волшебная бусина..."

Валерия Верхорубова