О народе всё расскажут его песни

24.03.2017 | 15:04

Из всех произведений народного творчества изустная песня служит наиболее полным и верным выражением отличительных свойств народного характера. Вот почему при изучении бытовых особенностей какого-либо народа исследователи обращаются, как к одному из главнейших пособий, к песням, сохранившимся в его памяти. Таким образом, песни приобретают значение исторического документа даже в таких странах, где письменные памятники сохранились с древнейших времен. Понятно, что она должна быть рядом с изустными преданиями, единственным достоверным источником при исследовании прошлой жизни всякого народа, не имевшего никогда письменности, каковы, например, кавказские туземцы. Быть может не у многих народов песня запечатлена так ярко и осязательно типическими особенностями национального духа, как у адыге.

У них песня так тесно связана с жизнью и так сильно проникнута господствующим ее направлением, что если бы от племени адыге не осталось для потомства никаких других следов, кроме его песни, то по ней одной можно бы составить определенное понятие о жизни и деятельности этого племени. Подобная связь объясняется, кроме общих причин, и племенными особенностями адыге, отличавшимся своего рода блеском, постоянством и односторонностью.

Адыль-Гирей Кешев. Характер адыгских песен.

Автор иллюстрации: Айтэч Дугъ

#folk_music@caucasus_now #circassian_folklore

Валерия Верхорубова