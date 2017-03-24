Послание современному горцу

24.03.2017 | 21:15

Современному горцу"

Я не мудрец седой, Всё ж, дам совет простой, Но точный и нацеленный, как выстрел. Люби родной Кавказ И предков чти наказ, Не нарушай закон гостеприимства.

Когда придёт кунак, Ты разожги очаг И распахни ему родную саклю, С радушием прими, Согрей и накорми, Добро даруя до последней капли.

Вскочив на стремена Железного коня, Когда помчишься вновь, ревя мотором, Пред старшим тормози, Как жизнь его спроси, Сойдя с коня, как нас учили горы.

Бегут с одышкой дни, Отца и мать храни, А если нет- ты в этом мире лишний. Ты береги любовь От полчища врагов, Колени преклоняй лишь пред Всевышним.

За долларовый рай Друзей не предавай, Всё это принесёт тебе лишь смуту. Ты силу уважай, А слабость защищай, Но только ничего не перепутай.

Мне всё твердят назло, Что время то ушло, Что горский дух исчез и не вернётся! Скажу им: «Навека! Он будет жить, пока Есть хоть один, считающийся горцем!»

©Артур Кенчешаов.

Валерия Верхорубова