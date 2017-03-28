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Чем интересны горцы Абхазии

28.03.2017  |  20:31

Чем интересны горцы Абхазии

"Мы уже сказали, что горцы Абхазии в своем внешнем обличии являются славными людьми и могли бы быть даже признанными красивыми в любой иной стране. Их черты демонстрируют смешанное выражение неистовой независимости и важности. Хотя их нельзя назвать крупными людьми и никогда они не превышают среднего роста, их телосложение указывает на силу и энергию. Более яростные, чем у нас, взрывы чувств они демонстрируют без какой-либо попытки сдержать их, но, будучи необузданного нрава при гневе, они вскоре успокаиваются, если их побранят старейшины. По самой пустячной провокации юноша, не обузданный жизненными испытаниями, хватается за саблю, но никогда не использует против своего соплеменника огнестрельное оружие, так как оно предназначается для того, чтобы отомстить за кровь своего друга, или для того, чтобы изгнать захватчиков со своей земли."

© Эдмунд Спенсер. Описание поездок по Западному Кавказу в 1836г.

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова

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