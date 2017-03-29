Стихотворения Джемалдина Яндиева о горах

29.03.2017 | 08:21

К 100-летию ингушского поэта

Джемалдина Яндиева

Впервые в горах

Впервые в горах я увидел зарю, Желтели по осени горные скаты. И сердцем я радуюсь, И говорю: «Отец мой – Октябрь, золотой и крылатый».

В младенчестве звонкое эхо дразня, Я бегал, как серна, И травы шумели, Ручьи ввечеру усыпляли меня, И солнце будило меня в колыбели.

Мне бабушка тихую песню свою Певала, на грудь мою слезы роняя, А в сердце свинцовую ношу таю, И мучит меня эта тяжесть седая.

«Ты, внучек, рожден не для счастья на свет, Так выпей всю чашу свою поневоле. Всю горькую чашу наследственных бед, Как воду поденщик на выжженном поле.

Твой дедушка знает, как жить тяжело. Глядит, как влюбленный, на землю скупую. На плечи его коромыслом легло То бремя, с которым он прожил вслепую.

Твой дед в одиноком опасном пути Берданку свою называет любимой. Когда утешенье он хочет найти, Он смотрит на тучи, бегущие мимо…»

Мне в детстве казалось, что наша судьба Как дряхлая, полуослепшая кляча, Как просьбы о хлебе, Как наша арба, Что звезды молила и маялась, плача.

Октябрь зазвеневшую чашу мою Огнем животворным наполнил с избытком, Из чаши моей непустеющей пью, Вовек не пресыщусь кипучим напитком!

Октябрь меня сделал поэтом, И вновь Во имя Отчизны и нашей свободы В стихе моем бьется, Как жаркая кровь, Та песня, Что слышал я В детские годы.

1937 Слеза

Как тяжкая капля из тучи, Когда созревает гроза, Из глаз ее, ясных и жгучих, Первая пала слеза. Я бросился, чтоб удержать ее, Я руки подставил, моля. Прожгла она руки и сердце И в черные пала поля.

1939 Женщине

Нет, не за походку лебединую -

Словно ты из сказки приплыла, Не за брови шелковые длинные, Словно ласточкины два крыла, Не за стан качающийся тонкий, Как у русской молодой сосенки, Не за холодность и южный зной, Свойственные женщине любой, Сердцем потрясенным - я с тобой.

Нет, я скромность полюбил твою, Верность я благословил твою. Женщине они необходимы. Потому взволнованный стою Я перед тобой, моей любимой.

1939

Родина

Иду я - И сердцем ликую На лоне привольной земли. Кто радость узнает такую От милой отчизны вдали?

Красуйся в девичьем уборе! Кто взором окинет, Скажи, За морем Широкое море Полей без единой межи?

О, как ты смеешься, родная! Ты лунного лика светлей. Лучистое солнце, играя, Сияет над ширью твоей.

Я верю дороге широкой: Ты сердце уводишь в простор. Взгляни: Для тебя, синеокой, Я золотом вышил узор. Бейся, сердце...

Бейся, сердце, сильнее бейся, Птицей раненой, боль скрывая.

Взвейся, мысль моя, выше взвейся, Как взлетает волна штормовая.

Та река, что в горах кружила, На равнине - совсем другая. Стал я старше, И кровь по жилам Все замедленней пробегает.

Бейся, сердце, сильнее бейся, Птицей раненой, боль скрывая. Взвейся, мысль моя, выше взвейся, Как взлетает волна штормовая.

Уберечь тишину

На земле, Необьятно просторной, Человек ненавидит войну И для счастья стремится упорно Уберечь на земле тишину.

Обагренными кровью руками Не отнимут надежд у людей; И не вытечет радость слезами Из померкнувших глаз матерей.

Или дождем осенним затемно Вдруг будет плакать сердце матери? Нет, не позволим, чтоб пришла война, В глазах у женщин жить должна весна!

Памятник

Есть в горах на утесе черном Белый памятник рукотворный, Ветер точит его, солнце жжет, Но стоит он, не устает. Бегу времени наперекор Он стоит один среди гор. Кто был тот, кто его заслужил? Воевал ли он или мирно жил? Богатырь он был или поэт, И сказаний об этом нет. Чья тоскующая рука Камень высекала на века, Неизвестно, но ясно от века – Человек тут почтил человека. И одно указанье взвесь: Здесь родник серебристый есть. Он готов напоить весь свет, - Значит тут похоронен поэт.

Слово поэта